WP пишет о намерении администрации Байдена продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений

Газета Washington Post пишет о намерении администрации президента США Джо Байдена продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. По данным источников издания, он будет действовать еще пять лет. При этом, как сказали два высокопоставленных чиновника, «перезагрузки» в отношениях с Россией американский президент не планирует. Так, новая администрация уже готовится возложить на Москву новые расходы в ожидании разведывательной оценки ее деятельности.

Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений был подписан в 2010 году президентами России и США. Соглашение вступило в силу в 2011 году, его срок истекает в начале следующего месяца.

Ранее МИД России сообщил, что Москва считает целесообразным продление договора СНВ с Соединенными Штатами на максимально предусмотренный пятилетний срок.

Москва готова работать над развитием отношений с Соединенными Штатами. Об этом сказал посол России в США Анатолий Антонов. Анатолий Антонов сказал также, что российские дипломаты намерены наладить регулярные контакты с аппаратом Белого дома.