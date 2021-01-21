Родителям московских школьников раздают брошюры с предостережением об участии детей в несанкционированных акциях

Среди последствий называется ограничение родительских прав. Об этом сообщил телеканалу «Дождь» родитель ученика одной из школ и подтвердили в Экспертно-консультативном совете родительской общественности при департаменте образования Москвы, где составлена брошюра. В ней, в частности, говорится, что «несанкционированные мероприятия не решают вопросы граждан», их цель — «привлечь внимание, максимально дестабилизировать обстановку, спровоцировать скандал», а силовые методы «всегда начинают применять митингующие или провокаторы, которые всегда ведут эту деятельность на мероприятиях».

