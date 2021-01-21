Европейский парламент принял резолюцию в связи с задержанием политика Алексея Навального

В ней содержится призыв к странам Евросоюза ввести санкции против российских олигархов, ближайшего окружения президента Владимира Путина, пропагандистов СМИ, заморозить их активы и ввести запрет на поездки в ЕС, распространить эти ограничения на их ближайших родственников, а также немедленно остановить реализацию проекта «Северный поток-2». Европарламент также призвал освободить Алексея Навального и всех людей, которых задержали в связи с возвращением политика в Россию 17 января. Дополнительные санкции предлагается принять за нарушения в области прав человека. За документ проголосовали 581 депутат, против — 50, 44 воздержались.

Резолюции Европейского парламента по международным вопросам носят декларативный характер. Их выполнение необязательно. Однако к мнению депутатов должны прислушиваться другие институты Евросоюза.