Серьезные дорожные заторы образовались в Москве этим вечером

Согласно сервису «Яндекс.Пробки», примерно к 19 часам они составили 10 баллов. В департаменте транспорта пояснили, что движение в городе сильно осложнено из-за снегопада и большого числа мелких аварий. В последний раз пробки в Москве достигали 10 баллов в марте 2019 года.
2021-01-21T20:35:43+03:00
2021-01-21T20:35:43+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:35, 21 января 2021
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