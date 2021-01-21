Серьезные дорожные заторы образовались в Москве этим вечером

Согласно сервису «Яндекс.Пробки», примерно к 19 часам они составили 10 баллов. В департаменте транспорта пояснили, что движение в городе сильно осложнено из-за снегопада и большого числа мелких аварий. В последний раз пробки в Москве достигали 10 баллов в марте 2019 года.