МВД называет постановочными видеоролики в соцсетях со срывающими с себя погоны и шевроны полицейскими

Участники съемок в органах внутренних дел не служат. Об этом говорится в твиттере ведомства. Там пообещали привлечь к ответственности авторов этих видео. Ранее в соцсетях появились ролики, в которых мужчины и девушки в форме сотрудников правоохранительных органов срывают с себя шевроны и погоны.

