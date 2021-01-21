Почти 30 человек получили предостережение прокуратуры за призывы участвовать в несогласованной акции

Почти 30 человек получили предостережение от прокуратуры Москвы об ответственности за призывы участвовать в несогласованной акции 23 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Предостережение вынесено также 5 соцсетям и интернет-сервисам, на которых были распространены публикации с призывами к участию, в том числе несовершеннолетних, в массовых беспорядках. В свою очередь Роскомнадзор сообщил о привлечении к административной ответственности TikTok, «ВКонтакте», Facebook,

Twitter, Instagram и YouTube.