Пресс-секретарь Навального Ярмыш сообщила, что полиция пытается выломать дверь в ее квартиру и угрожает задержанием

Пресс-секретарь политика Алексея Навального Кира Ярмыш сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы», что полиция пытается выломать дверь в ее квартиру и угрожает задержанием.

«Прямо сейчас в мою квартиру, где я живу, пришла полиция. Она караулила меня с самого утра. Сначала они постучались ко мне в 12.00 и сказали, что хотят просто познакомиться. Потом попросили открыть дверь, чтобы вручить мне предостережение по поводу митинга*. В итоге я им так и не открыла. Сейчас они угрожают, что сломают мне дверь, если я не открою, и заявляют, что в любом случае задержат меня — сегодня или в субботу», — рассказала К.Ярмыш.

* — акция не согласована с властями