Конституционный суд Молдавии признал незаконным положение об особом статусе русского языка в республике

«Решение является окончательным, не может быть опротестовано и вступает в силу в момент оглашения», — сообщила председатель КС. Суд дал оценку законности этого акта по запросу оппозиции. Один из авторов обращения, депутат Октавиан Цыку заявил, что принятый закон о статусе русского как языка межнационального общения якобы дискриминирует молдаван, а также представителей других нацменьшинств в Молдавии, которые не говорят на русском языке. Он также отметил, что законопроект не выносился на публичное обсуждение. Кроме того, оппозиция полагает, что новый закон вынуждает чиновников брать на себя дополнительные обязанности по переводу документов.