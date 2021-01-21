Конституционный суд Молдавии признал незаконным положение об особом статусе русского языка в республике

«Решение является окончательным, не может быть опротестовано и вступает в силу в момент оглашения», — сообщила председатель КС. Суд дал оценку законности этого акта по запросу оппозиции. Один из авторов обращения, депутат Октавиан Цыку заявил, что принятый закон о статусе русского как языка межнационального общения якобы дискриминирует молдаван, а также представителей других нацменьшинств в Молдавии, которые не говорят на русском языке. Он также отметил, что законопроект не выносился на публичное обсуждение. Кроме того, оппозиция полагает, что новый закон вынуждает чиновников брать на себя дополнительные обязанности по переводу документов.
2021-01-21T20:05:04+03:00
2021-01-21T20:05:04+03:00
https://echo.msk.ru/news/2777706-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
20:05, 21 января 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Европарламент, по сведениям прессы, потребует остановить строительство «Северного потока-2» из-за ареста Навального Der Spiegel пишет, что, помимо заморозки проекта, в документе говорится о необходимости ввести санкции против физических и юридических лиц, которые участвовали в решении об аресте политика…