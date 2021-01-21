В подмосковной Балашихе завершается строительство главного храма Росгвардии

Его освящение планируется провести весной-летом, сообщил «Интерфаксу» куратор «программы-200», депутат Госдумы Владимир Ресин. Как обратило внимание тиздание «Strelka.mag», фасады и иконостас выполнены в красно-белой гамме — гамме геральдики Росгвардии. Также сообщается, что в храме установлен уникальный резной иконостас из белого мрамора с отделкой красным мрамором.

Решение о строительстве Князь-Владимирского храма было принято патриархом Кириллом и директором Росгвардии Виктором Золотовым. В храме будет размещена икона святого Владимира, которая сейчас хранится в Центральном музее войск национальной гвардии России.

