Полиция пришла домой к пресс-секретарю Алексея Навального Кире Ярмыш

Они ломятся в дверь и призывают открыть, говоря, что она все равно в субботу выйдет на несогласованную акцию и ее задержат. Об этом она написала в твиттере. По ее словам, пока дверь не ломают и ведут беседу.

Ранее сегодня была задержана юрист Фонда борьбы с коррупцией и продюсера канала «Навальный Live» Любовь Соболь. Как сообщил ее адвокат Владимир Воронин, ее увезли в ОВД «Донское», чтобы составить административный протокол из-за призывов к несогласованной акции в поддержку Навального.

Российские власти считают ФБК иностранным агентом.