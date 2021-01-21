Форвард «Спартака» Александр Кокорин перешел в итальянскую «Фиорентину»

В ближайшее время он улетит в Италию на медицинское обследование и подпишет контракт на 3,5 года. Об этом сообщается на сайте красно-белых.

Накануне стало известно, что «Фиорентина» предложила «Спартаку» за нападающего 4,5 миллиона евро. Как ожидается, Кокорин отправится во Флоренцию 22 января.