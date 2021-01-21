Пресс-секретарь Белого дома Псаки сообщила, что не располагает информацией о возможном звонке Байдена Путину

Новый пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что не располагает информацией о возможном звонке президента Джо Байдена Владимиру Путину. Джен Псаки предположила, что сначала Байден созвонится с лидерами стран — союзниц и партнеров США.
2021-01-21T19:34:21+03:00
2021-01-21T19:34:21+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:34, 21 января 2021
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