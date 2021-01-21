Пресс-секретарь Белого дома Псаки сообщила, что не располагает информацией о возможном звонке Байдена Путину

Новый пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что не располагает информацией о возможном звонке президента Джо Байдена Владимиру Путину. Джен Псаки предположила, что сначала Байден созвонится с лидерами стран — союзниц и партнеров США.