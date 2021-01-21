Юрист ФБК Владлен Лось сообщил, что ему вменили статью о неповиновении полиции и решили оставить на ночь в ОВД

Юрист ФБК Владлен Лось сообщил, что спустя пять часов после задержания ему вменили статью о неповиновении полиции и решили оставить на ночь в ОВД по Даниловскому району. Лося задержали сегодня днем в гостинице, где он ночевал из-за слежки возле дома, и отвезли в полицию. Ранее оппозиционер, который является гражданином Белоруссии сообщил, что ему вручили уведомление о необходимости покинуть Россию до 25 января и запретили въезд в страну до конца ноября 2023 года.

Российские власти считают ФБК иностранным агентом.