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19:32, 21 января 2021

В Татарстане возбуждено уголовное дело о призывах к массовым беспорядкам

Об этом сообщается на сайте Следственного комитета. Как говорится в пресс-релизе, информация была опубликована накануне в одной из соцсетей. Она касалась несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального, которая планируется 23 января. Ведомство утверждает, что «злоумышленник снабдил сообщение соответствующими инструкциями по антиобщественному поведению». СК разыскивает автора публикации.

Это первое известное уголовное дело, возбужденное из-за несогласованных протестных акций, намеченных на субботу.



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