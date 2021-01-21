К задержанной Соболь не пускают адвоката

К юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь, которая была задержана сегодня за призывы выходить на акции 23 января, не пускают адвоката. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» ее адвокат Владимир Воронин.

«Я приехал домой к Любови Соболь, потому что она попросила меня, так как рядом с ее домом стояла машина полиции и большое количество полицейских. Мы вместе спустились и сели в мой автомобиль, затем его заблокировали какие-то люди в штатском, которые не представились», — рассказал он.

По словам В.Воронина, после к его машине подошли несколько полицейских и попросили Любовь Соболь проехать в ОВД для установления личности.

«Она через стекло показала паспорт, но ей сказали, что ее задерживают за призывы выходить на несанкционированные митинги. Мы договорились с полицейскими, что меня пустят беспрепятственно в отделение. Я приехал к ОВД района Донской, жду уже больше часа, но меня не пускают», — заключил адвокат.