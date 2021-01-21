15 человек погибли, 11 пострадали при пожаре в доме престарелых в Харькове

Об этом сообщила Государственная служба по ЧС Украины.

Огонь вспыхнул сегодня днем в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под частный пансионат для пожилых людей «Золотое время». Площадь пожара составила 100 кв. м. Он уже потушен. Предварительной причиной возгорания Генпрокуратура назвала неосторожное обращение с электронагревательными приборами. По данному факту заведено уголовное дело. Областной департамент соцзащиты сообщил, что дом престарелых работал нелегально. Президент страны Владимир Зеленский поручил главе МВД Арсену Авакову взять расследование под личный контроль. Премьер Денис Шмыгаль в связи с происшествием созвал внеочередное заседание правительства.