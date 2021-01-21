Deutsche Welle раскрыло подробности биографии бизнесмена Маттиаса Варнига, которого считают другом Путина

Немецкое сетевое издание Deutsche Welle раскрыло подробности биографии бизнесмена Маттиаса Варнига, которого считают другом президента Владимира Путина. Предприниматель упоминается в расследовании Алексея Навального о дворце, который предположительно принадлежит российскому лидеру.

Варнига Deutsche Welle называет одним из самых влиятельных представителей ФРГ в российском бизнесе. Как отмечается, около 10 лет он является членом совета директоров нефтяных компаний «Транснефть» и «Роснефть». Также Варниг входит в совет директоров банка ВТБ, а до 2015 года был членом правления банка «Россия», который ряд изданий связывает с близким окружением Путина. Наконец, до 2018 года немецкий предприниматель возглавлял совет директоров алюминиевой компании «Русал», но покинул пост из-за санкций США. Сам Варниг, отмечает издание, избегает публичности, а в своих интервью отрицает, что является доверенным лицом российского президента. При этом он отмечает, что способен организовать встречу с Путиным.

Навальный, в свою очередь, ранее в своем расследовании о так называемом «дворце Путина» упоминал Варнига, рассказывая о переписке бывшей супруги российского лидера Людмилы Путиной в 90-х с немецкой подругой. Одно из писем было отправлено с факса Варнига. Навальный утверждает, что немецкий бизнесмен ранее был агентом «Штази» в ГДР, а в 90-х финансово помогал Путину и его семье.

Расследование Навального и его соратников, вышедшее накануне, рассказывает о строительстве дворца для Владимира Путина под Геленджиком площадью 18 тысяч кв.м. В его строительстве, утверждал политик, участвовали крупные компании.