Все больше известных людей открыто выступает в поддержку Алексея Навального

Видеообращение в поддержку политика и его семьи записал бывший капитан сборной России по футболу Игорь Денисов. Обращение спортсмена опубликовало издание Sports.ru: «Я никогда не интересовался политикой, интересоваться ей не буду. Но сейчас дело не в политике. Я хочу поддержать Алексея Навального. Я ни к чему не призываю. Просто хочу поддержать его семью, его детей, жену и его самого. Большое к нему уважение. Он должен быть на свободе». В поддержку Навального высказались и другие знаменитости, среди них музыкант Noize MC, группа «Кровосток», журналист Юрий Дудь и писатель Дмитрий Глуховский.