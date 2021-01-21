Европарламент принял резолюцию в связи с помещением под стражу на 30 суток Алексея Навального

В ней содержится требование к Евросоюзу «незамедлительно препятствовать завершению проекта «Северный поток 2», а также «чувствительно усилить» ограничительные меры против России в связи с задержанием оппозиционера. Документ поддержали 581 депутат, против высказались — 50, воздержались — 44.



Резолюции Европейского парламента по международным вопросам носят декларативный характер. Их выполнение необязательно. Однако к мнению депутатов должны прислушиваться другие институты Евросоюза.

