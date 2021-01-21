Журнал Time посвятил обложку Джо Байдену, который вчера вступил в должность президента США

Главный материал номера посвящен проблемам, которые достались ему от его предшественника Дональда Трампа, и задачам, которые перед ним стоят. Картинка изображает первый день работы Байдена в Овальном кабинете. На иллюстрации новый президент стоит среди множества стопок бумаг, а занавески и стол изрисованы сторонниками Трампа.