Российский автодилер «Рольф» передумал продавать собственный бизнес

Компанию выставили на продажу в 2019 году после уголовного дела на ее основателя.

Крупнейший российский автодилер «Рольф» прекратил переговоры о продаже бизнеса. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на гендиректора компании Светлану Виноградову. По ее словам, речь идет не о временной приостановке, а о полном закрытии темы с продажей атодилера.

«Рольф» выставили на продажу в 2019 году после того, как Следственный Комитет завел дело о выводе за рубеж четырех миллиардов рублей на основателя компании Сергея Петрова.

Когда СК сообщил о деле, Петров находился за границей. В Россию он возвращаться отказался и был объявлен в международный розыск. Сам Сергей Петров связывал уголовное преследование с попытками рейдерского захвата компании.

Обвинения в выводе денег также предъявили бывшему генеральному директору «Рольфа» Татьяне Луковецкой и Георгию Кафкалия — директору кипрской компании, в пользу которой, по версии следствия, и выводили деньги. Они объявлены в розыск. Под домашним арестом в России находится директор департамента развития бизнеса «Рольфа» Анатолий Кайро.

По словам ГенДиректора «Рольфа», в списке потенциальных покупателей значилось порядка 10 компаний, преимущественно иностранных. При этом сумма продажи на стадии переговоров не обсуждалась.