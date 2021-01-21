Британская Таймс узнала о возможной приостановке транспортного сообщения между странами Евросоюза и Великобританией

Инициатором предложения в условиях резкого роста числа новых заражений коронавирусом по всей Европе стала Германия, пишет Таймс. – Газета цитирует выдержки из текста проекта, который может быть обсужден и принят в ближайшие дни, где говорится, что и до сих пор государства-члены ЕС были вольны вводить временные запреты на перевозку и въезд пассажиров из стран с высоким уровнем распространения КОВИД-19. Нынешняя ситуация обостряется не только угрожающим ростом эпидемиологических показателей в Великобритании (с начала пандемии число заболевших превысило 3.5 млн человек), но и появлением так называемого «английского» штамма вируса, который уже проник в ряд стран Евросоюза. Одновременно с этим, как особо отмечает Таймс, в перспективе Брюссель не исключают смягчения ограничительных мер на границах Соединенного Королевства и Евросоюза, если Великобритания откажется от реализации своего проекта «Сингапур на Темзе», нацеленного на успешную конкуренцию Лондона с экономикой стран ЕС.

Накануне, еще до сообщений о германской инициативе по приостановке транспортного сообщения с Британскими островами, Ассошиейтед пресс сообщило, что премьер-министр Нидерландов в одностороннем порядке объявил о прекращении с 23 января воздушного сообщения с Великобританией, а также с ЮАР и рядом латиноамериканских государств. С целью защиты своих граждан от коронавируса, в том числе, от его новой версии, Голландия расширяет режим локдауна еще на три недели, сообщает портал SchengenVisaInfo.com. Как передает Ассошиейтед пресс, компания Евростар, отвечающая за транспортное сообщение между Великобританией и ЕС, заявила, что вне зависимости от грядущего запрета, на сегодняшний день объемы пассажирских перевозок между островами и континентом с начала пандемии сократились на 95 процентов.

Общее число скончавшихся от коронавируса в Великобритании начиная с марта прошлого года приближается к ста тысячам человек.