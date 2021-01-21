В России от коронавируса за сутки умерли 612 человек

Это максимальный показатель с начала года, — следует из данных оперативного штаба. Наибольшее число умерших – в Санкт-Петербурге, 79 человек. За сутки по стране выявлено почти 22 тысячи новых случаев заражения коронавирусом, в том числе, в Москве – около 3,5 тысяч.

В Москве с завтрашнего дня смягчаются некоторые антикоронавирусные ограничения. В частности, отменяется обязательное дистанционное обучение для колледжей, открываются детские развлекательные центры, спортивные школы и учреждения культуры.

Председатель ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин в интервью «Эху» назвал решение мэра сигналом к возвращению к нормальной жизни.

Одновременно до 6 февраля продлено удаленное обучение в вузах, сохраняется требование о переводе не менее 30% работников на удаленку, продлевается ограничение работы ночных клубов, баров, предприятий общепита. Кроме того, сохраняется режим домашней изоляции для людей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. При этом уточняется, что в случае вакцинации транспортные карты этих москвичей будут разблокированы.