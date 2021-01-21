Германия намерена обсудить с новой администрацией США проблему «Северного потока – 2»

Об этом сказала канцлер Ангела Меркель. Одновременно Меркель потребовала от российских властей немедленно освободить Алексея Навального. Ранее дебаты по аресту Навального состоялись в Европарламенте. Некоторые депутаты высказывались за дополнительные экономические санкции против России. В проекте резолюции содержится требование к Евросоюзу немедленно остановить строительство газопровода «Северный поток – 2». Голосование по резолюции состоится сегодня. Оно носит рекомендательный характер.
2021-01-21T18:22:39+03:00
2021-01-21T18:22:39+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:22, 21 января 2021
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