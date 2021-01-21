Солдата-срочника, расстрелявшего сослуживцев в воинской части в Забаикалье, осудили на 24,5 года колонии

Солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего своих сослуживцев в воинской части в Забаикалье, осудили на 24,5 года колонии. Почти столько же требовало гособвинение.

Изначально по вменяемым Шамсутдинову статьям ему могло грозить пожизненное заключение. Избежать его рядовому позволил вердикт коллегии присяжных: она признала солдата виновным, но сочла, что он заслуживает снисхождения. Сам Шамсутдинов признавал вину в расстреле восьмерых сослуживцев и раскаялся в случившемся, но говорил, что до такой ситуации его довели. Помимо срока в колонии строгого режима по приговору военного суда в Чите рядовому еще предстоит выплатить компенсацию морального вреда семьям погибших на сумму почти 10 млн рублей. Адвокат Шамсутдинова Равиль Тугушев отметил, что защита пока не решила, будет ли обжаловать решение, но считает его строгим.

В свою очередь, адвокат потерпевших Сергей Грицко в интервью агентству «Интерфакс» сказал, что, напротив, будет добиваться ужесточения приговора. По его словам, близкие погибших не согласны с мнением присяжных, что Шамсутдинов заслуживает снисхождения.

Трагедия произошла в октябре 2019 года. Шамсутдинов объяснял расстрел своих сослуживцев неуставными отношениями и регулярными издевательствами с их стороны. В частности, рядовой утверждал, что один из офицеров угрожал его изнасиловать. Впоследствии в Минобороны признали, что у Шамсутдинова был конфликт с одним из старших по званию. А одного из солдат приговорили к двум годам условно. Кроме того, побои и издевательства в отношении Шамсутдинова в воинской части подтвердили двое свидетелей.

Проведенная в рамках разбирательства экспертиза не выявила у Шамсутдинова проблем с психикой.

Ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей Валентина Мельникова назвала несправедливым приговор Шамсутдинову. Мельникова добавила, что адвокаты будут обжаловать приговор Шамсутдинову вплоть до ЕСПЧ.