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Эксклюзив Эха 18:11, 21 января 2021

Политик Любовь Соболь назвала свое задержание незаконным

Видео разместил телеканал «Дождь». Любовь Соболь подчеркнула, что все равно собирается выйти 23 января на несогласованные акции в поддержку Алексея Навального.

Сегодня МВД предупредило, что будет привлекать к ответственности «агитаторов несогласованных акций» 23 января. Утром полицейские устроили массовый обход активистов и журналистов.

Полиция готова обеспечить общественный порядок и не допустить проведения несогласованных акций, рапортовал сегодня первый замминистра внутренних дел Александр Горовой. По его словам для этого есть все правовые основания. Он пообещал, что ещё до проведения акций полиция будет задерживать и привлекать к административной ответственности всех, кто призывает на них выходить «очно, в интернете, путем рассылки письменных обращений». По мнению Горового, протестные настроения в России подогреваются из-за рубежа. В МВД опасаются дестабилизации ситуации по примеру Белоруссии или Киргизии.

На этом фоне полиция сегодня нагрянула не только к сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией и муниципальным депутатам. Рано утром силовики пришли по месту прописки ведущего «Эха Москвы» Александра Плющева. Дома его не застали. Полицейские сказали родным, что хотят провести профилактическую беседу, рассказал журналист «Эху Москвы».

Главного редактора издания «Медиазона» дома тоже не оказалось. Сергею Смирнову полицейские вручили предостережение позже, когда он приехал в поликлинику за лекарствами для мамы. В бумаге по версии прокуратуры Центрального округа Москвы Смирнов якобы размещал в твиттере призывы о проведении массовых несанкционированных акций в субботу. По словам журналиста у него был только один твит про этот день, «23 января в Москве около нуля».

Пришла сегодня полиция к пресс-секретарю Алексея Навального Кире Ярмыш. Дверь она не открыла. Позже Ярмыш сказала, что силовики караулят ее на лестничной площадке и общаются с соседями.

Наведались силовики по месту жительства к столичным муниципальным депутатам Юлии Галяминой и Константину Янкаускасу, они написали об этом в твиттере.

Пару часов назад был задержан и доставлен в полицию юрист ФБК Владлен Лось. В твиттере он рассказал, что полиция нагрянула в гостиницу, где ему пришлось ночевать, поскольку его караулили возле дома. Силовики сказали юристу, что приехали по вызову: им якобы пожаловались, что из номера доносятся крики. Юриста отвезли в ОВД Даниловский, где Лось он гражданин Белоруссии узнал, что ему запретили въезжать в Россию до конца ноября 23 года. Ему дали несколько дней чтобы покинуть страну.

Напомним, что российские власти считают Фонд борьбы с коррупцией иностранным агентом.

Власти Петербурга спустили новое распоряжение в районные школы и администрации. Теперь все памятки, в которых рассказывалось о потенциальных проблемах у подростков из-за посещения митингов, надо удалить. Об этом пишет телеграм-канал Ротонда. К

Однотипные сообщения стали появляться сегодня в родительских чатах, а также в аккаунтах в соцсетях школ, училищ, муниципалитетов и даже детских садов. Текст один на всех: родителей просят обратить внимание на своих детей и проследить, чтобы они не приняли участие в какой-то неназванной акции, которая не согласована и, по мнению авторов обращения, является провокацией. Вполне возможно, что речь идёт о сторонниках политика Алексея Навального. Они планируют в субботу выйти на улицы городов России. Какую-либо акцию оппозиционеры действительно не согласовывали с городской администрацией.

Как пишут политические журналисты в телеграм-канале «Ротонда», за массовой рассылкой в соцсетях может стоять аппарат вице-губернатора Александра Бельского, который отвечает за внутреннюю политику в Петербурге.

Эху также известно, что в некоторых учебных заведениях проводили специальные классные часы и беседы с учащимися. На них им рассказывали о возможных последствия задержания и даже простого участия в несогласованной акции. Некоторым студентам даже грозили отчислением. Как пишет портал Фонтанка.ру, факт проведения профилактической беседы им подтвердили в Колледже водных ресурсов. Представительница учебного заведения отметила, что ждёт поручения о таких беседах из комитета по образованию, однако чиновники сказали, что они такие просьбы не направляли и не планируют.

Генеральная прокуратура потребовала ограничить доступ к сайтам, на которых присутствуют призывы принять участие в акциях 23-го января.

Как сообщает интернет-издание Znak.com, на официальной странице Костромского госуниверситета «ВКонтакте» призывают студентов воздержаться от того, чтобы «бездумно поддерживать толпу».

В России многие известные люди выступили в поддержку Алексея Навального. Среди них музыкант Noize MC.

Видеообращение в поддержку Навального опубликовали, в частности, журналист Юрий Дудь, писатель Дмитрий Глуховский, экономист Сергей Гуриев, бизнесмен Михаил Ходорковский.

Политолог Владимир Пастухов считает, что на акцию 23 января могут прийти только те, кто готов пожертвовать собой и своей свободой, как Алексей Навальный.

Фильм-расследование Фонда борьбы с коррупцией «Дворец для Путина» стал самым популярным видео на YouTube-канале Алексея Навального. Он собрал более 41 миллиона просмотров. Фильм остается на первом месте в трендах YouTube в России и попал в первую десятку еще 22 стран, — сообщает интернет-издание «Медуза».

Российские власти, напомню, считают Фонд борьбы с коррупцией иностранным агентом.

Писатель Виктор Шендерович считает, что россияне не привыкли открыто выражать свой протест даже в случае крайней несправедливости. Об этом он сказал в эфире «Эха Москвы». Ментальность народа можно изменить, и в исторической перспективе этим успешно занимается Алексей Навальный, уверен Виктор Шендерович.



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