ЕСПЧ частично удовлетворил иск Грузии к России по военному конфликту 2008 года

Европейский суд по правам человека частично удовлетворил иск Грузии к России по военному конфликту в Южной Осетии 2008 года. Подробности разъяснил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» юрист правозащитной группы «Агора» Кирилл Коротеев.

В частности, ЕСПЧ посчитал, что Россия не несет ответственности за инциденты, произошедшие в ходе отражения российскими военнослужащими нападения грузинской армии на миротворческий контингент и местное гражданское население в период с 8 по 12 августа 2008 года. «ЕСПЧ провел достаточно искусственное разделение по дате 12 августа. Суд сказал, что с 8 по 12 августа был вооруженный конфликт за территорию между Грузией и Россией, и суд не может решить, кто же несет ответственность за те или иные города и поселки в Южной Осетии. Поэтому за период с 8 по 12 августа ЕСПЧ фактически оставил жертв без защиты», — отметил К.Коротеев.

Что касается периода с 12 августа, после того как было подписано «соглашение Медведева – Саркози», ЕСПЧ признал, что Россия несет ответственность за Южную Осетию и так называемую буферную зону, и за действия южноосетинских силовиков. «Соответственно нарушения прав человека, которые были совершены южноосетинскими силами, от незаконного задержания и пыток до воспрепятствования передвижению в районе Ахалгори — за эти действия в международном плане ответственность лежит уже на России», — уточнил К.Коротеев.

Он подчеркнул, что некоторые нарушения продолжаются до сих пор — многие местные жители, которые вынуждены были покинуть свои дома в августе 2008 года, не могут вернуться домой.