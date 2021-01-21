РКН пригрозил интернет-площадкам штрафами до 4 миллионов рублей за вовлечение подростков в несанкционированные акции

Роскомнадзор пригрозил интернет-площадкам штрафами до 4 миллионов рублей за вовлечение подростков в несанкционированные акции. Ведомство уже вызвало представителей соцсетей, чтобы составить административные протоколы. Отмечается, что на мониторинге находятся все соцсети. Призывы к несовершеннолетним выявлены в TikTok, «ВКонтакте», Facebook, Twitter, Instagram и YouTube.