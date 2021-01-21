РКН пригрозил интернет-площадкам штрафами до 4 миллионов рублей за вовлечение подростков в несанкционированные акции

Роскомнадзор пригрозил интернет-площадкам штрафами до 4 миллионов рублей за вовлечение подростков в несанкционированные акции. Ведомство уже вызвало представителей соцсетей, чтобы составить административные протоколы. Отмечается, что на мониторинге находятся все соцсети. Призывы к несовершеннолетним выявлены в TikTok, «ВКонтакте», Facebook, Twitter, Instagram и YouTube.
2021-01-21T17:34:04+03:00
2021-01-21T17:34:04+03:00
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17:34, 21 января 2021
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