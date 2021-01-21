В Москве задержали юриста Фонда борьбы с коррупцией и продюсера канала «Навальный Live» Любовь Соболь

Об этом сообщил ее адвокат Владимир Воронин. Владимир Воронин добавил, что его до сих пор не пустили в отдел полиции, куда доставили Любовь Соболь.

Ранее сегодня был задержан другой юрист ФБК Владлен Лось. Гражданину Белоруссии вручили уведомление о необходимости покинуть Россию до 25 января и запретили въезд в страну до конца ноября 2023 года.

Полиция устроила массовый обход сотрудников ФБК, журналистов и активистов, которых предостерегают от участия в митингах.

Российские власти считают ФБК иностранным агентом.

