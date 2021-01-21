Аппараты ГД и СФ выделили 66,5 млн рублей на обслуживание депутатов и сенаторов в аэропортах в этом году

Аппараты Госдумы и Совета Федерации выделили 66,5 млн рублей на обслуживание депутатов и сенаторов в аэропортах в этом году. Соответствующие договоры обнаружило интернет-издание «МБХ медиа» на портале госзакупок. Согласно договору, обслуживание одного пассажира по прилету или вылету будет обходиться бюджету в 8 тысяч рублей, а аренда комнаты переговоров – 2 тысячи в час. Обслуживание одной делегации стоит 48 тысяч рублей. За эти деньги им будут оказывать помощь при регистрации билетов и оформлении багажа, сопровождать от и до самолета, доставлять багаж от и до воздушного судна, помогать при прохождении пограничного контроля, а также предоставлять «другие услуги». Подрядчиком в обоих контрактах указано предприятие «Президент-сервис», подведомственное управделами президента.