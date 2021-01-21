Власти Германии намерены обсудить с новой администрацией США газовые отношения с РФ и проблему «Северного потока – 2»

Власти Германии намерены обсудить с новой администрацией США газовые отношения с Россией и проблему «Северного потока – 2» в частности. Об этом сказала канцлер ФРГ Ангела Меркель. Ранее США расширили санкции в отношении России. В том числе были введены ограничения против судна «Фортуна», которое задействовано в строительстве газопровода «Северный поток – 2».
2021-01-21T17:07:34+03:00
2021-01-21T17:07:34+03:00
https://echo.msk.ru/news/2777594-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
17:07, 21 января 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
А.Нарышкин: Для вас нормально, что Прилепин вместе с вами в партии?
С.Миронов: Абсолютно нормально. Более того, я считаю, что в этом плане он молодец.
А.Нарышкин: В плане в каком – что он поехал воевать в Донбасс?
С.Миронов: В плане том, что он с оружием в руках помогал нашим братьям в Донбассе…