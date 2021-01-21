Z Архив новостей новости
5 3 6 177
17:07, 21 января 2021

Власти Германии намерены обсудить с новой администрацией США газовые отношения с РФ и проблему «Северного потока – 2»

Власти Германии намерены обсудить с новой администрацией США газовые отношения с Россией и проблему «Северного потока – 2» в частности. Об этом сказала канцлер ФРГ Ангела Меркель. Ранее США расширили санкции в отношении России. В том числе были введены ограничения против судна «Фортуна», которое задействовано в строительстве газопровода «Северный поток – 2».



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 18 января Поздравить…

5 199 6 7044 18.01
Блоги

Сергей Марков политолог

Хотят повторить то, что они сделали в несчастной Украине Идеально для организаторов чтобы полиция пролила кровь кого то из студентов или школьников. А потом возникала молодежная поколенческая солидарность против полиции и развивалась спираль насилия…

5 86 6 5127 15:02
Новости

Фильм-расследование «Дворец для Путина» Алексея Навального установил рекорд по просмотрам К моменту выхода этой новости видео посмотрели 27 миллионов…

5 75 6 17843
Блоги

Дмитрий Медведев: Америка 2.0. После выборов Сами граждане поставили под сомнение соответствие США главному критерию демократии — способности государства обеспечить честное и прозрачное волеизъявление народа…

5 163 6 18009 16.01
Блоги

Владимир Осин адвокат

Зачем столько шума по Навальному? Как политик он мне не интересен, поскольку не стремится установить в стране власть Конституции и правосудие. А его самовластие может оказаться наихудшим из тех, что были в России…

5 286 6 31337 18.01
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Выход из Договора по открытому небу Вина за происходящее, а это очень прискорбный сценарий, целиком и полностью на США и из союзниках по НАТО. И точка…

5 106 6 11881 15.01
Новости

Россия направила Германии новый запрос по Алексею Навальному Предыдущий ответ со стороны Берлина Генпрокуратуру не устроил…

5 54 6 6693
Новости

Московский штаб Алексея Навального сообщает о задержании юриста ФБК Владлена Лося Полицейские ждали его около дома…

5 42 6 5622
Блоги

Карина Орлова журналист

Зона военно-политических действий. К чему готовится Вашингтон 20 января Мятеж 6 января шокировал только вменяемых и честных людей. Но за последние четыре года Трамп и его пособники в Конгрессе и партии последовательно взращивали невменяемых и нечестных людей, озлобляя их ненавистью…

5 189 6 25822 18.01
Блоги

Максим Ликсутов заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта

Планы дальнейшего развития В этом году мы планируем запустить оплату по лицу пассажира…

5 35 6 5101 18.01
Блоги

Алексей Мельников публицист

Отблагодарили за «умное голосование» Уйдя от мрака «Единой России», страна приблизилась к свету. Спасибо вам, умники и умницы. Голосуйте за них дальше…

5 92 6 13753 19.01
Новости

Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер впервые публично раскритиковал политику Кремля В интервью Der Spiegel он признал, что ряд действий российского руководства, в т.ч. аннексия Крыма, нарушают международные правовые нормы…

5 170 6 127496
Интервью Разворот (утренний)

Сергей Миронов гость: Сергей Миронов председатель партии «Справедливая Россия», руководитель фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе

А.Нарышкин: Для вас нормально, что Прилепин вместе с вами в партии?
С.Миронов: Абсолютно нормально. Более того, я считаю, что в этом плане он молодец.
А.Нарышкин: В плане в каком – что он поехал воевать в Донбасс?
С.Миронов: В плане том, что он с оружием в руках помогал нашим братьям в Донбассе…

5 92 6 14564 09:10
#слушать 12:33 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Преемственность будет высокой Уже не надеемся на здравый смысл, но можем уповать хотя бы на стремление новой команды Белого дома больше взаимодействовать с союзниками, которые в подавляющем большинстве за продление договора…

5 45 6 7106 20.01
Новости

Генпрокуратура потребовала заблокировать сайты с призывами участвовать в митингах 23 января На эту дату сторонники Алексея Навального запланировали акции протеста с требованием освобождения политика из-под ареста…

5 44 6 7174
Новости

Фильм-расследование «Дворец для Путина» стал самым популярным видео на YouTube-канале Алексея Навального Он собрал более 41 миллиона просмотров…

5 35 6 5736

Популярное за неделю

Новости

Фильм-расследование о Владимире Путине опубликовали сегодня соратники Алексея Навального Сам политик сейчас находится в СИЗО, его арестовали на 30 суток, однако, как говорят авторы фильма, он успел перед возвращением из Германии снять несколько видеороликов…

5 95 6 285175
Интервью Интервью

Алексей Венедиктов гость: Алексей Венедиктов главный редактор «Эха Москвы»

Операция отсечения адвоката, видимо, готовилась заранее. И можно говорить о том, что разворот самолета тоже готовился заранее, потому что руководители или представители ФСИН тоже находились именно в «Шереметьево»...

5 107 6 104063 17.01
Голосование
Считаете ли вы, что можно обменять проведение ЧМ по хоккею в Белоруссии на освобождение политзаключенных?
5 48 6 13117 16.01
Блоги

Возвращение Алексея Навального в Россию. Хроника событий Навальный задержан в Шереметьево. Политик останется под стражей до суда, заявили во ФСИН. Amnesty International признала Алексея Навального узником совести…

5 309 6 525091 17.01
Блоги

+ Алексей Навальный в суде Алексей Навальный в суде Политик заключен под стражу на 30 суток…

5 412 6 155234 18.01
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8955408
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4776619

Сегодня в эфире