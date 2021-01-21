Власти Германии намерены обсудить с новой администрацией США газовые отношения с РФ и проблему «Северного потока – 2»

Власти Германии намерены обсудить с новой администрацией США газовые отношения с Россией и проблему «Северного потока – 2» в частности. Об этом сказала канцлер ФРГ Ангела Меркель. Ранее США расширили санкции в отношении России. В том числе были введены ограничения против судна «Фортуна», которое задействовано в строительстве газопровода «Северный поток – 2».