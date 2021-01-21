ЕСПЧ счел недоказанными обвинения Грузии против России из-за конфликта в Абхазии и Южной Осетии

Европейский суд по правам человека счел недоказанными обвинения Грузии против России из-за конфликта в Абхазии и Южной Осетии. Суд в Страсбурге полагает, что Москва не может считаться ответственной за инциденты, случившееся в ходе боевых действий.

Один из ключевых выводов ЕСПЧ заключается в том, что Россия не осуществляла контроль над Южной Осетией и Абхазией в ходе столкновений в августе 2008 года. В российском министерстве юстиции, исходя из этого решения, сделали вывод, что на Москву не возлагается ответственность по Европейской конвенции о защите прав человека. Вместе с тем суд в Страсбурге посчитал обоснованными претензии Грузии по событиям, произошедшим после окончания боев. По мнению ЕСПЧ, Россия осуществляла контроль над Южной Осетией и Абхазией в течение двух месяцев, до официального вывода российских войск в октябре 2008 года. Таким образом, Москва, говорится в решении, может быть ответственна за нарушение прав мирных жителей в этот период. Этот вывод в Тбилиси сочли успехом. Вместе с тем юристы правозащитной организации «Агора» утверждают, что постановление ЕСПЧ может оставить родственников жертв вооруженного конфликта без должной защиты. А всего в результате боев погибли, по меньшей мере, более 650 человек.

Конфликт в Южной Осетии начался после того, как грузинские военные атаковали республику и вошли в Цхинвал. После этого Россия, имевшая в регионе миротворческий контингент, ввела свои войска и вытеснила грузинскую армию. Впоследствии Москва признала независимость Абхазии и Южной Осетии.