«Дождь»: Любовь Соболь задержали за призывы к выходу на акции 23 января

Любовь Соболь задержали за призывы к выходу на акции 23 января и везут в ОВД Донское, сообщает корреспондент телеканала «Дождь» Владимир Роменский. Акции не согласованы с властями.

К Соболь домой утром приходили полицейские. Она рассказала в Твиттере, что ей пытались вручить какой-то документ, однако она отказалась его взять.

Ранее в Москве задержали юриста Фонда борьбы с коррупцией Владлена Лося. Как написал он сам в твиттере, к нему в номер гостиницы у метро «Автозаводская» пришли 15 полицейских. Они объяснили, что прибыли по жалобе на крики. Лось утверждает, что в номере было все спокойно. Для дачи объяснений его доставили в ОВД по Даниловскому району. Ему вручили уведомление о необходимости покинуть Россию до 25 января и запретили въезд в страну до конца ноября 2023 года. Лось является гражданином Белоруссии.

Полиция приходила сегодня и к пресс-секретарю Алексея Навального Кире Ярмыш, а также к главному редактору «Медиазоны» Сергею Смирнову и ведущему «Эха Москвы» Александру Плющеву.

Российские власти считают ФБК иностранным агентом.