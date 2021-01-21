35 человек стали жертвами теракта в центре иракской столицы, около 100 человек получили ранения

Об этом сообщил телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на источники. Ранее канал информировал о том, что сегодня в районе Багдада, где располагается рынок, прогремели два взрыва. По словам представителя армии Ирака, атака была совершена двумя террористами смертниками. Они подорвали себя в тот момент, когда их преследовали сотрудники служб безопасности. Утверждается, что террористы являлись сторонниками группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ). Не исключается, что у них были сообщники. Силовики из соображений безопасности перекрыли все дороги, ведущие к так называемой «зеленой зоне» — району, где находятся посольства многих иностранных государств и центральные офисы госучреждений.

Президент страны Бархам Салех в своем «Твиттере» осудил атаку, пообещав, что власти не позволят террористам дестабилизировать ситуацию в республике.