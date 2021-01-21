Мишустин: Правительство РФ выделит более 4,5 млрд рублей для сдерживания цен на муку и хлеб

Правительство РФ выделит более 4,5 млрд рублей для сдерживания цен на муку и хлеб, заявил на заседании кабмина премьер-министр Михаил Мишустин. Мишустин обратил внимание, что правительство совершенствует систему государственных закупок, чтобы она стала более удобной и эффективной.