Мишустин: Правительство РФ выделит более 4,5 млрд рублей для сдерживания цен на муку и хлеб

Правительство РФ выделит более 4,5 млрд рублей для сдерживания цен на муку и хлеб, заявил на заседании кабмина премьер-министр Михаил Мишустин. Мишустин обратил внимание, что правительство совершенствует систему государственных закупок, чтобы она стала более удобной и эффективной.
2021-01-21T16:34:16+03:00
2021-01-21T16:34:16+03:00
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16:34, 21 января 2021
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