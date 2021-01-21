Защита Алексея Навального обжаловала его заключение под стражу на 30 суток

Жалобу подали в Мособлсуд, сообщил ТАСС адвокат Вадим Кобзев. Политик находится в изоляторе московского СИЗО «Матросская тишина». Его задержали 17 января сразу после возвращения из Берлина. Химкинский суд провел выездное заседание в отделе полиции, куда оппозиционера доставили из аэропорта. В жалобе защита говорит о незаконности выездного заседания, а также о том, что целью суда было не правосудие, а исключение Навального из политической жизни.

Задержание и заключение Навального под стражу связано с требованием ФСИН заменить ему условный срок на реальный по делу «Ив Роше». Суд по заявлению службы назначен на 2 февраля.