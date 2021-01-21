ЕСПЧ признал необоснованными ряд обвинений Грузии в адрес России по событиям в Южной Осетии и Абхазии в 2008 году

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минюст. Суд решил, что события активного конфликта 8-12 августа не попадают под юрисдикцию России, но последующие события под нее попадают, поскольку Россия осуществляла «эффективный контроль» на территории до 10 октября 2008-го. Суд также признал вину России в задержании грузинских граждан и их содержании в подвалах в Цхинвале, в пытках военнопленных, в невозможности грузинам вернуться в покинутые дома, отсутствии эффективного расследования по эпизодам.

В Минюсте с рядом выводов ЕСПЧ не согласны, в том числе о возложении на российскую сторону ответственности за инциденты, имевшие место на территории Южной Осетии и Абхазии после 12 августа 2008 года.