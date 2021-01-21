ЕСПЧ счел недоказанными обвинения Грузии против России во время конфликта в Абхазии и Южной Осетии

Европейский суд по правам человека счел недоказанными обвинения Грузии против России во время конфликта в Абхазии и Южной Осетии. ЕСПЧ пришел к выводу, что Россия не может нести ответственность за события, которые произошли во время нападения грузинских военных, однако вскоре после этого Российская Федерация установила эффективный контроль над этими территориями и была обязана расследовать эти события. Юрист Агоры Кирилл Коротеев считает, что сегодняшнее решение ЕСПЧ оставляет без защиты жертв международного вооруженного конфликта, — сообщает «Новая газета».