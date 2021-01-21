ЕСПЧ счел недоказанными обвинения Грузии против России во время конфликта в Абхазии и Южной Осетии

Европейский суд по правам человека счел недоказанными обвинения Грузии против России во время конфликта в Абхазии и Южной Осетии. ЕСПЧ пришел к выводу, что Россия не может нести ответственность за события, которые произошли во время нападения грузинских военных, однако вскоре после этого Российская Федерация установила эффективный контроль над этими территориями и была обязана расследовать эти события. Юрист Агоры Кирилл Коротеев считает, что сегодняшнее решение ЕСПЧ оставляет без защиты жертв международного вооруженного конфликта, — сообщает «Новая газета».
2021-01-21T16:06:58+03:00
2021-01-21T16:06:58+03:00
https://echo.msk.ru/news/2777574-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
16:06, 21 января 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
А.Нарышкин: Для вас нормально, что Прилепин вместе с вами в партии?
С.Миронов: Абсолютно нормально. Более того, я считаю, что в этом плане он молодец.
А.Нарышкин: В плане в каком – что он поехал воевать в Донбасс?
С.Миронов: В плане том, что он с оружием в руках помогал нашим братьям в Донбассе…