Некоторые ВУЗы грозят отчислением студентам за участие в не согласованных с властями акциях в поддержку Навального

Некоторые ВУЗы грозят отчислением студентам за участие в не согласованных с властями акциях в поддержку Алексея Навального. Как отмечается, предостережения руководство университетов публикуют как в своих сообществах в соцсетях, так и путем личных сообщений учащимся.

Как правило, часть университетов ссылаются на угрозу привлечения к ответственности по административным статьям. Как пишет интернет-издание Znak.com, в частности, такая публикация появилась на официальной странице Костромского госуниверситета «ВКонтакте». Там призывают студентов воздержаться от того, чтобы «бездумно поддерживать толпу», а участие в несогласованных акциях считают пагубной для репутации вуза.

В свою очередь, интернет-издание Readovka утверждает, что руководство столичного РГУ нефти и газа имени Губкина грозит привлечь к дисциплинарной ответственности по внутренним правилам вышедших на улицы студентов. А Поволжский колледж технологий и менеджмента якобы уже составил список учащихся, которые состоят в связанных с Навальным группах. Кроме того, по данным ряда изданий, отчислением студентам, которые примут участие в акциях в поддержку Навального, грозят в Сибирском институте управления РАНХиГС и Финансовом университете при правительстве России. В последнем, правда, сообщили «Эху Москвы», что подобные угрозы не являются официальной позицией ВУЗа и принадлежат одному из сотрудников.

МВД предупредило об административной ответственности за призывы к несогласованным акциям. В свою очередь, генеральная прокуратура требует заблокировать сайты с призывами выйти на митинг в поддержку Алексея Навального 23 января. Вчера Роскомнадзор, по поручению прокуратуры, потребовал от социальных сетей TikTok и ВКонтакте оградить подростков от участия в несогласованных акциях.

Руководитель программы «Внутренняя политика» московского центра Карнеги Андрей Колесников считает, что предупреждение правоохранительных органов не повлияет на решение молодых людей прийти на акцию. По мнению Колесникова, подобные действия полиции возымеют обратный эффект.