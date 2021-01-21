«Почта России» приостановила эксперимент с продажей пива в своих отделениях

Руководство не объясняет причин такого решения и при этом признает, что в определенных отделениях спрос на эту услугу был. О начале продаже пива в трех тысячах отделений «Почты России» стало известно два года назад. «Почта России» пообещала прекратить эксперимент в случае негативной реакции населения.