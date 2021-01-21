Московский штаб Алексея Навального сообщает о задержании юриста ФБК Владлена Лося

Полицейские ждали его около дома. Активист переночевал в гостинице, но полиция пришла и туда, — добавили в штабе. Сегодня сотрудники полиции приходили домой к нескольким соратникам Навального, к некоторым журналистам, включая журналиста «Эха Москвы» Александра Плющева, и муниципальным депутатам.

В субботу сторонники Навального намерены выйти на акции протеста в связи с задержанием политика. Митинги не согласованы. Что касается Фонда борьбы с коррупцией, то российские власти считают его иностранным агентом.

МВД предупредило об ответственности за призывы к несогласованным акциям. 23 января сторонники Алексея Навального планируют митинги в его поддержку. В МВД считают, что протестные настроения россиян «подогревают интересанты из-за рубежа». В силовом ведомстве опасаются развития событий по белорусскому и киргизскому сценарию, — сообщает «Коммерсант».