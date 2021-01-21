Возможность переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена пока не обсуждается — Дмитрий Песков

Возможность переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена пока не обсуждается, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Также пока не планируется и телефонный разговор между лидерами двух стран. Об этом ранее сообщили в американском Белом доме.