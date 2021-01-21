Защита Алексея Навального обжаловала решение Химкинского суда, который арестовал политика на 30 суток, — сообщил «Интерфаксу» адвокат Вадим Кобзев. По его словам, жалоба будет рассмотрена в Московском областном суде.

Многие известные люди сочли преследование Навального политическим и публично потребовали его освобождения. В частности, экономист Сергей Гуриев потребовал возбудить уголовные дела против отравителей Навального.

Сторонники Навального намерены провести массовые акции в его поддержку в ближайшую субботу. Власти их не согласовали. Между тем, МВД уже предупредило об административной ответственности за призывы к участию в подобных акциях.

Анонс акции в поддержку Алексея Навального в социальных сетях грозит задержанием и судом. Это следует из слов первого заместителя главы МВД Александра Горового. По его словам у полиции есть все правовые основания привлечь к административной ответственности всех, кто призывает «очно, в интернете или при помощи рассылки письменных обращений». Территориальные подразделения МВД готовятся к охране общественного порядка. Замглавы МВД также считает, что в этом году в России «будут совершены попытки раскачать ситуацию, в том числе из-за рубежа». В свою очередь генпрокуратура потребовала блокировать сайты с призывами выйти на несогласованные акции в поддержку Навального. В надзорном ведомстве объявили, что агитаторов начали предупреждать о недопустимости нарушения закона. По поручению генпрокуратуры Роскомнадзор вчера потребовал от социальных сетей TikTok и ВКонтакте оградить подростков от участия в несогласованных протестных акциях.

Сторонники Навального анонсировали митинги и шествия после ареста политика в начале недели.

Сегодня рано утром сотрудники полиции приходили к некоторым соратникам Навального и пытались вручить им предостережение. Также полицейские приходили по месту прописки к журналисту «Эха Москвы» Александру Плющеву и главному редактору «Медиазоны» Сергею Смирнову, а также к столичным муниципальным депутатам Юлии Галяминой и Константину Янкаускасу, — сообщает Интерфакс.