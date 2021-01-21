Гидрометцентр прогнозирует резкое потепление на европейской части России в ближайшие сутки

Температура воздуха превысит климатическую норму на 8-10 градусов. В воскресенье днем ожидается до +4. Теплая погода продержится до середины следующей недели.
2021-01-21T14:41:01+03:00
2021-01-21T14:41:01+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:41, 21 января 2021
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