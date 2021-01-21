Российский фонд прямых инвестиций объявил о том, что Венгрия первой в Евросоюзе одобрила применение российской вакцины «Спутник». Вакцина зарегистрирована в рамках ускоренной процедуры.
Одновременно в Венгрии будет применяться вакцина компании AstraZeneka.
Российский фонд прямых инвестиций объявил о том, что Венгрия первой в Евросоюзе одобрила применение вакцины «Спутник»
Российский фонд прямых инвестиций объявил о том, что Венгрия первой в Евросоюзе одобрила применение российской вакцины «Спутник». Вакцина зарегистрирована в рамках ускоренной процедуры.