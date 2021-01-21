Правительство выделит более 4,5 миллиардов рублей для сдерживания цен на хлеб и муку, — объявил премьер-министр Михаил Мишустин. Он рассчитывает, что эти средства позволят компенсировать производителям часть затрат на закупки пшеницы, а предприятия хлебопекарной промышленности сохранят издержки на реализацию своей продукции.