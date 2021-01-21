Кремль назвал оптимальным результатом «Единой России» на выборах в Госдуму 45% по спискам при явке 45%

Об этом заявил замглавы президентской администрации Сергей Кириенко на семинаре для вице-губернаторов, — сообщает РБК. Ранее источники в Кремле утверждали, что минимальная планка — получение 250 мандатов, при этом задачу получения конституционного большинства в 300 голосов +1 голос никто не отменял.