Фильм-расследование «Дворец для Путина» стал самым популярным видео на YouTube-канале Алексея Навального

Фильм-расследование Фонда борьбы с коррупцией «Дворец для Путина» стал самым популярным видео на YouTube-канале Алексея Навального. Он собрал более 41 миллиона просмотров. Фильм остается на первом месте в трендах YouTube в России и попал в первую десятку еще 22 стран, — сообщает интернет-издание «Медуза».

Российские власти, напомним, считают Фонд борьбы с коррупцией иностранным агентом.