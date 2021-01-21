Журналист «Эха Москвы» Александр Плющев сообщил о том, что сегодня утром по месту его прописки пришли двое полицейских

Журналист «Эха Москвы» Александр Плющев сообщил о том, что сегодня рано утром по месту его прописки пришли двое полицейских. Они объяснили, что хотят провести профилактический разговор. Полиция приходила к главному редактору «Медиазоны» Сергею Смирнову, пресс-секретарь Навального Кире Ярмыш и юристу Любови Соболь. Смирнов предположил, что это связано с подготовкой предстоящего митинга 23 января.
2021-01-21T14:35:53+03:00
2021-01-21T15:29:00+03:00
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14:35, 21 января 2021
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