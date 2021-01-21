МВД пригрозило привлечь к административной ответственности «агитаторов несогласованных акций» 23 января

Это будет сделано еще до проведения митингов, — предупредил первый замглавы ведомства Александр Горовой. По его словам, у полиции есть все правовые основания привлечь к административной ответственности всех, кто призывает очно, в интернете, путем рассылки письменных обращений, — сообщает «Интерфакс».

Генеральная прокуратура России потребовала ограничить доступ к сайтам с призывами участвовать в акции в поддержку Навального 23 января, — сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. Вчера Роскомнадзор, по поручению Генпрокуратуры, потребовал от социальных сетей TikTok и «ВКонтакте» оградить подростков от участия в несогласованных акциях.